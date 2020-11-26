Россияне стали покупать больше хлеба из-за бедности

Впервые за пять лет в России зафиксирован рост продаж хлеба, что участники рынка объясняют переориентацией потребителей на более дешевые и сытные продукты из-за снижения доходов.

Как пишет «КоммерсантЪ», продажи хлеба в натуральном выражении по итогам года могут вырасти более чем на 60 тыс. тонн, говорится в прогнозе аналитической компании BusinesStat. Это первый рост продаж хлеба за последние пять лет, отмечают в Российском союзе пекарей.

Причина в том, что из-за снижения доходов в кризис население стало больше приобретать товары первой необходимости. Потребители изменили свои приоритеты и обращают свое внимание, прежде всего, на сытные продукты, объясняет президент РСП Алексей Лялин. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отмечает, что продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут в кризисные периоды. По его словам, аналогичную тенденцию ассоциация фиксировала в последний раз в 2008 году.