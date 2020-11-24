Борис Макаренко о выборах в США

Беспрецедентно то, что один из кандидатов, причем – действующий президент, объявил себя победителем, когда голоса в высоконкурентных штатах еще не были подсчитаны, не дождавшись (понятно, почему) признания поражения от оппонента, а когда расклад оказался не в его пользу – не только подавал судебные иски (что законно), но и, извините, нес пургу про козни врагов с программным обеспечением подсчета.

Укажем и на второй беспрецедентный момент: никогда еще – с 1828 г., когда вся Америка стала голосовать за президента всенародно (естественно, при ограниченном активном избирательном праве) - результаты не оказывались под сомнением, когда один из кандидатов набирал 51% голосов – на 3,8 пункта больше, чем его оппонент. При этом отрыв Байдена в совокупности конкурентных штатов действительно «на круг» - всего 0,1 процентных пункта. Почему так получилось, и какие были в прошлом похожие ситуации – разберем в следующем посте.

Сейчас же о том, что НЕ является беспрецедентным. Четырежды (с того самого 1828 г.) больше выборщиков получал не тот кандидат, который опережал соперника по голосам избирателей (заметим, все четыре раза президентом становился кандидат Республиканской партии). Из них два раза (Харрисон против Кливленда в 1888 г. и Трамп против Клинтон в 2016 г.) разрыв во всенародном голосовании был небольшим, а перевес в коллегии выборщиков – убедительным в пользу другого кандидата. Поражение признавалось без сомнений и промедлений. Но дважды определение победителя затягивалось. На памяти многих – выборы 2000 г., когда победителя выборов определил перевес Дж.Буша младшего во Флориде в 537 голосов. Были споры и пересчеты – но решение Верховного Суда США от 12 декабря положило конец спорам. Еще более похожи на сегодняшнюю ситуацию выборы 1876 г. – тогда определение победителя затянулось до кануна инаугурации – 2 марта следующего года (до 1936 г. президент США вступал в должность 5 марта). Демократ Самуэль Тилден получил 50,9% голосов, республиканец Ратерфорд Хейс – 47,9% - очень похоже на исход дуэли Байден –Трамп. Но в четырех штатах ситуация была спорной. Для ее разрешения создавалась комиссия из членов обеих палат Конгресса и судей Верховного Суда – и перевесом в один голос она отдала все четыре штата – и победу на выборах -именно Хейсу.

Но в обоих случаях ситуация не доходила до политического кризиса. В 1876 г. Демократы согласились признать поражение в обмен на обязательство Республиканцев вывести федеральные войска из последних южных штатов – закончив тем самым период Реконструкции после Гражданской войны (а Юг тогда был электоральной вотчиной Демократов). В 2000 г. Конгресс имел шанс оспорить результаты во время процедуры утверждения голосования выборщиков (6 января 2001 г.) 20 членов нижней палаты выдвинули такое предложение, но ни один-сенатор-демократ не поддержал эту инициативу (что является обязательным условием оспаривания). Принципы fair play в Америке еще работали – что в 1876 г., что в 2000 г. Сегодня такое вряд ли возможно.

В столь поляризованной Америке арьергардные бои – в законодательных и судебных инстанциях – еще будут продолжаться. Но сомнений в том, что Байден 20 января принесет президентскую присягу – все меньше. Напомним, никто и никогда в истории не получал на одни выборах почти 80 млн голосов избирателей, с отрывом от соперника почти в 4 процентных пункта.

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