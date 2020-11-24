Василий Головнин: Как в Японии реагируют на события в США

И всем давно знакомый Блинкен как новый госсекретарь, и Салливан в качестве помощника по национальной безопасности. Нравится Джанет Йеллен как потенциальный новый министр финансов США - ее отлично помнят, как экс-главу Федеральной резервной системы. Тётка матерая, жесткая, но, опять же, знакомая.

В Токио хотят подождать ещё назначения ответственных в США за торговлю и оборону, но ход формирования администрации Байдена создаёт ощущение, что это будет команда возвращения к привычной для японцев нормальности - в том числе в отношениях с союзниками в Европе и Азии.

Японцам нравится то, что Блинкен занимал жёсткую позицию в отношении Китая, его считают одним из авторов провозглашенной в конце полномочий Обамы политики "перенесения баланса в Азию", которая означала курс на стратегическое сдерживание Пекина. Теперь в Токио ждут назначения на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии, главного по региону. Которого при трамповском хаосе очень долгое время вообще не могли найти.

Находящиеся в меньшинстве скептики в Токио боятся, правда, возрождения обамовской непоследовательности, отсутствия твёрдой воли во внешнеполитических делах. Здесь в ходу точка зрения о том, что Трамп просто в экзотической форме довел до крайности то, что началось при Обаме, включая тенденцию к изоляционизму и уходу от роли мирового полицейского. Но оптимисты говорят, что старина Джо - это не лауреат Нобелевской премии мира Обама, он, мол, тверд в американской вере.

Валютный рынок тоже реагирует - сегодня давно уже упавший на дно по отношению к японской иене слабый доллар очухался и стал подниматься в цене. Инвесторы осторожно поверили в нормальность в США и стали увеличивать авуары в американской валюте.

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