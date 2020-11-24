Байден представил ключевых сотрудников своей администрации

Избранный президент США Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в свою администрацию.

«Сегодня я рад объявить кандидатов и сотрудников на важные должности в команду международной политики и национальной безопасности в моей администрации. Это команда, которая обеспечит безопасность нашей стране и нашему народу», — цитирует Байдена «Интерфакс».

Избранный президент подтвердил, что планирует назначить главой госдепартамента Энтони Блинкена — бывшего замгоссекретаря США. По словам Байдена, он будет готов приступить к обязанностям в «первый же день» работы его администрации. Блинкен в 2013-2015 годы был заместителем советника по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы. В 2015-2017 годах он Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря.

Бывший замминистра по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности, став первым иммигрантом и латиноамериканцем на этом посту.

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США в 2013-2017 годах, станет специальным посланником президента по вопросам климата.

Своим советником по нацбезопасности Байден утвердит Джейка Салливана — одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон. Салливан, как и Блинкен, был советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США: Блинкен — в 2009-2013 годах, а Салливан — в 2013-2014 годах.

Директором Национальной разведки Байден рассчитывает назначить бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс — она занимала этот пост с 2015 по 2017 год. До этого Хэйнс была заместителем директора ЦРУ.