В Челябинске возбудили уголовное дело после поджога автомобиля журналистки

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело по факту поджога автомобиля журналистки Марины Малковой. Ход расследования поставил на контроль прокурор региона Виталий Лопин. Кроме того, по данным Znak.com, где работает Малкова, ситуацию контролирует губернатор Алексей Текслер.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Поджог»). Потерпевшими признаны три человека — Марина Малкова и хозяева двух стоявших рядом автомобилей, которые получили повреждения.

Автомобиль корреспондента подожгли около 23:40 в понедельник, 23 ноября. Исполнителями, по предварительным данным, стали два человека. Они попали на камеры наблюдения. Редакция Znak.com не исключает, что преступление может быть связано с профессиональной деятельностью журналиста.