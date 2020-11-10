Главное в политике за 10 ноября

ГЛАВНОЕ

• Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах — договоренность об этом была достигнута накануне руководителями Армении, Азербайджана и России.

• Подписание заявления о прекращении военных действий вызвало протесты в Ереване, переросшие в беспорядки. Парламентская оппозиция заявила о намерении аннулировать договоренности.

• Премьер Армении Никол Пашинян взял на себя личную ответственность за то, что произошло в Нагорном Карабахе.

• «Армения потеряла «пояс безопасности», а азербайджанская армия находится в Шуше, что лишает Нагорный Карабах любых перспектив нормального развития. Речь может идти только о выживании», — отмечает политолог Алексей Макаркин.

• «Пашинян пришел к власти в Армении на волне невероятной поддержки: сегодня он обнулил ее, но не как Путин, а буквально: разменял весь свой политический капитал на одно главное решение. То, которое ему вряд ли простят, но которое было необходимо», — считает политик Дмитрий Гудков.

• Героем Пашиняна назвала муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина, «потому что взял на себя ответственность и принял единственно верное, но безумно тяжелое решение».

• «Теперь по факту вооруженные силы РФ будут на постоянной основе размещены на территории независимого Азербайджана, — обращает внимание журналист Андрей Мальгин. — Азербайджанцы скоро поймут, что вытряхнуть этих «миротворцев» будет не так просто. Будет ли российская оккупация чем-то лучше армянской? Это еще вопрос».

• «Могли ли российские власти, не прибегая к военной силе, остановить азербайджанское наступление в Карабахе? — задается вопросом политик Борис Вишневский. — Безусловно. Не захотели. И из-за рефлекторной ненависти Путина к тем, кто, как Пашинян, приходит к власти на волне народного протеста, и из-за боязни ссориться с Турцией. Последствия очевидны: в Армении будут относиться к России так же, как в Грузии».

• «Очевидно, что Владимир Путин предал Армению и дал Ильхаму Алиеву добро на войну, давно готовившуюся при поддержке Турции, — считает социолог Игорь Эйдман. — Но глупо говорить, что «Путин всех переиграл». Все глубже залезая в конфликты в регионе, он неизбежно столкнется с Турцией <…> Разгорается конфликт по поводу участия турков в «миротворческой операции».

ЭПИДЕМИЯ

• На два месяца закрываются в Москве ночные клубы, кафе, рестораны и бары также не будут работать с 23 до 6 часов. Об этих и других ограничениях — здесь.

• Lockdown стало словом года по версии Collins Dictionary — в шорт-лист вошли и такие слова как коронавирус, социальная дистанция, самоизоляция.

СУД

• Илья Яшин отсудил у РИА ФАН, связанного с Евгением Пригожиным, 100 тыс. руб. за необоснованные обвинения в коррупции.

• ЕСПЧ присудил Алексею Навальному €8500 компенсации по делу о его задержании на Болотной площади 6 мая 2012 года.

В МИРЕ

• Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело из-за сбитого военными страны российского вертолета на территории Армении.

• Ликвидировать частные предприятия, если до конца года на них не будут созданы профсоюзы, пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко.