Алиев намерен потребовать от Армении компенсации за разрушения в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что теперь, после победы в войне, он намерен потребовать от Армении компенсации за разрушения в Нагорном Карабахе.

«Пейзаж освобожденных земель показал, что враг жил ненавистью к азербайджанскому народу, иначе зачем сносить все постройки? Уничтожено почти 99% наших освобожденных территорий - жилые дома, школы, больницы, общественные здания, исторические памятники, могилы наших предков, мечети <…> Это дикость, вандализм, это военное преступление», — заявил Алиев на встрече с военными.

По его словам, он уже поручил рассчитать и зафиксировать ущерб. Это будет сделано при участии международных экспертов, после чего «мы — народ — привлечем врага к международным судам, он выплатит компенсацию».

Алиев отметил, что совместное заявление, подписанное 9 ноября, «по сути, было актом мирной капитуляции Армении».

«Так же, как после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран, я также сказал, что Пашинян должен подписать акт о капитуляции в прямом эфире, в виде видеоконференции. Но, честно говоря, президент России Владимир Путин попросил меня не настаивать на этом вопросе. Я решил, что Пашинян уже достаточно унижен, наказан за свои безобразные поступки, на самом деле преклонил колени и принял все мои условия», — сказал Алиев.