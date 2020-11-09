Главное в политике за 9 ноября

ГЛАВНОЕ

• Эффективность в 90% показала вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech на третьем этапе испытаний — разработчики готовы произвести 50 млн доз у же в этом году, а в следующем — более миллиарда.

• В России также заявили о высокой эффективности отечественной вакцины «Спутник V» — ее результативность более чем 90%, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

• Заболеваемость COVID-19 продолжает бить рекорды — в России за сутки выявлено 21 798 новых случаев.

• На фоне пандемии естественная убыль населения в России в январе–июле выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 316,3 тыс. человек, говорится в докладе Счетной палаты.

• Заразился коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский.

ПОЛИТИКА

• В российском правительстве перестановки — кандидатуры пяти новых министров во вторник рассмотрит Госдума.

• У премьера появился новый заместитель — им станет экс-министр энергетики Александр Новак.

• «Когда в январе было сформировано правительство Мишустина, я предположил, что оно не будет проводить полезных преобразований, основываясь лишь на одном критерии: число вице-премьеров — чем их больше, тем меньше шансов на изменения политического курса. Тогда вице-премьеров было девять. Сегодня Путин увеличил число вице-премьеров до десяти», — отмечает политолог Владимир Гельман.

• Уволенный министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин может занять пост замсекретаря генсовета «Единой России». Также он станет первым замруководителя избирательного штаба партии на выборах в Госдуму.

• Увольнение бессменному главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву прочат источники СМИ.

США

• Официальный запрос о признании избранным президентом США Джо Байдена направил его штаб в Управление общих служб страны — ранее этим статусом его наделили СМИ. Байден уже планирует вновь сделать США участником Парижского соглашения по климату и отменить решение Дональда Трампа о выходе из ВОЗ.

• Президент России Владимир Путин не спешит поздравить Байдена с победой на выборах до объявления официальных результатов, которые оспаривает Трамп.

• «Доказать фальсификацию будет нелегко, если вообще возможно, — уверен журналист Михаил Таратута. — Так что сторонникам Трампа, видимо, придется так и остаться со своими подозрениями и приспосабливаться к жизни под Байденом».

• Мифы Трампа о фальсификациях при подсчете голосов развенчивает журналист Майкл Бом.

• «Любой действующий президент, с одной стороны, не хочет признать поражение раньше времени, но с другой — каждый лишний день промедления будет поставлен ему — и его партии — в счет, как безответственное поведение: цепляется за власть, не хочет гладкой передачи полномочий, подрывает не только демократию, но и в целом Республику», — отмечает социолог Элла Панеях.