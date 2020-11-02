Главное в политике за 2 ноября

ГЛАВНОЕ

• На «Марш против террора» Александр Лукашенко ответил массовыми репрессиями — более 230 человек после воскресной акции стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках.

• Все в Минске милиция задержала около 300 демонстрантов — силовики использовали оружие, отлавливали людей по дворам и даже устроили «сафари», преследуя протестующих на автомобилях.

• В Молдове лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду в первом туре президентских выборов обошла действующего главу государства Игоря Додона.

• На выборах в парламент Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта.

• На постсоветском пространстве наблюдается беспрецедентный по концентрации во времени рост проблем России, пишет политолог Алексей Макаркин, анализирую ситуацию в Белоруссии, Киргизии, Карабахе, а также выборы в Молдове и Грузии: «Два месяца — и новая реальность».

• В самой России складывается неототалитарный режим, считает колумнист NT Андрей Колесников: «Путинский режим после обнуления — особый исторический феномен. У него теперь есть и своя Конституция, и своя законодательная база. Это неототалитаризм как последняя стадия путинского авторитаризма. Он живой — и развивается…».

США

• 3 ноября в США состоятся выборы президента. Кто победит — не ясно, когда будут результаты — тоже, но явка обещает быть рекордной за все время проведения президентских выборов — о политических раскладах в Америке пишет главный редактор NT Евгения Альбац.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• До 13-летнего минимума упали расходы российских семей во втором квартале 2020 года — они сократились почти на 13% до 16,5 тыс. руб.

• Официальный курс доллара достиг 80,5749 руб. — в ходе торгов на Московской бирже он приближался к 90 руб. За год рубль потерял 30%.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• О возможных соучастниках убийства Бориса Немцова рассказали «Медиазона» и Scanner Project — журналисты заново изучили все материалы дела об убийстве политика и выяснили против кого СК не смог или не захотел начинать расследование, и какую информацию следователи упустили или проигнорировали.

ЭПИДЕМИЯ

• Среди россиян растет недоверие к отечественной вакцине от коронавируса — 59% респондентов «Левада-центра», говорят о неготовности прививаться.

• Посетить «Макдональдс» в Москве можно будет лишь после регистрации номера телефона через QR-код или SMS.