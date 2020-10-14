Главное в политике за 14 октября

ГЛАВНОЕ

• Под санкции ЕС из-за отравления Алексея Навального попадут первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, два заместителя министра обороны и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщили The New York Times европейские чиновники. Указанные лица непосредственно знали об отравлении или участвовали в его планировании.

• Публикация списка в официальном журнале ЕС ожидается в четверг.

• «Наличие в санкционном списке ЕС имен Кириенко и Ярина очень символично. Дискриминация политического руководства режима — важный сигнал... Они ведут кампанию дезинформации и лжи... Запад ясно дает понять, что это уже неприемлемо», — отмечает журналист Александр Рыклин.

• €49 900 за лечение Навального в берлинской клинике заплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов. Оплату перелета в Берлин из омской клиники на себя взял предприниматель Борис Зимин.

• «Отчитался. А теперь попробуйте, ради интереса, спросить у путинских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европейских клиниках и каким «бизнесом» занимаются их жены и дети, показывающие доходы в сотни миллионов», — отметил Навальный в своем блоге.

• Твиты Навального и интервью Любови Соболь о поставках некачественного питания в детские сады и школы стали причиной иска бизнесмена Евгения Пригожина, который требует с них по пять млн руб. компенсации.

• «Уже просто любопытно, сколько еще денег потребует Пригожин и сколько его исков удовлетворит суд, учитывая, что его вообще-то признали виновным в отравлении детей, так что никакой клеветы даже по меркам наших судов не было», — задается вопросом пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

ЭПИДЕМИЯ

• Вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировал центр «Вектор».

• Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» включили в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.

• Более 14 тыс. заболевших за сутки впервые выявили в России.

• На дистанционное обучение будут переведены ученики 6-11 классов школ Москвы.

• С 1 ноября Россия планирует возобновить авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, прерванное из-за пандемии COVID-19.

РОССИЯ И МИР

• Владимир Путин согласился снять санкции с украинских предприятий, назвав это жестом доброй воли.

• Критику правозащитников и госсекретаря США Майка Помпео вызвало избрание России после четырехлетнего перерыва членом Совета ООН по правам человека.

ВОЙНА

• В Ереване заявили о своем праве атаковать любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана — перед этим азербайджанские военные уничтожили ракетный комплекс на территории Армении.

• Ранее для решения конфликта в Нагорном Карабахе в регион предлагалось ввести миротворцев, но теперь будет достаточно военных наблюдателей, считает глава МИД России Сергей Лавров.