Главное в политике за 8 октября

ГЛАВНОЕ

• Юристы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального потребовали от ФСБ возбудить уголовное дело по факту разработки, производства и накопления запрещенного химического оружия — ранее в ОЗХО подтвердили отравление Навального «Новичком».

• «Власти мечтают, чтобы я не вернулся, — сказал Навальный в своем первом после отравления видеоролике на YouTube. — Не сомневаюсь, что если и будет уголовное дело по попытке моего убийства, то оно будет против меня самого или сотрудников ФБК. И обыски у нас пройдут. Тут ничего нового. Однако моя позиция не менялась. Сейчас мой приоритет — восстановиться как можно скорее, чтобы вернуться и работать в Москве».

• В МВД «отчитались» о ходе доследственной проверки — полиция усомнилась в том, что соратники Навального увезли бутылку из номера политика, а также заявили о секретности информации о «минировании» омского аэропорта.

• «Полтора месяца они «расследовали», когда Маша сама в интервью рассказывала — и как добиралась из Томска до Омска, и как улетала в Германию, и как спасала бутылку от ментов, которые ей почему-то очень интересовались. Полтора месяца придумывали, чего бы соврать, и все равно в каждом слове налажали», — комментирует пресс-релиз полиции Леонид Волков.

• Введение санкций против России из-за отравления Навального поддержали Великобритания и Нидерланды.

• Бывший канцлер Германии Герхард Шредер планирует подать в суд на газету Bild из-за интервью с Навальным, где тот назвал его «мальчиком на побегушках у Путина».

РЕПРЕССИИ

• В Москве полиция задержала участников Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину — 7 октября, в день рождения президента Владимира Путина, они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и министерства культуры.

• Ранее полиция также Василия Андрианова и Елизавету Дидерих — всех будут судить по статье о несанкционированном пикете.

• Обвинение по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации предъявили настоятелю Храма Летающего Макаронного Монстра в Нижнем Новгороде Михаилу Иосилевичу — по этому делу проводили обыски у журналистки Ирины Славиной, которая после этого покончила с собой.

КАТАСТРОФА

• Полоса загрязнения океана на Камчатке тянется на 40 км. В Greenpeace опасаются за популяцию редких птиц, в частности белоплечего орлана, занесенный в Красную книгу.

В МИРЕ

• Журналисты пострадали при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе.

• МИД Армении лишил аккредитации спецкорреспондента «Новой газеты» Илью Азара после его репортажа из Нагорного Карабаха.

• Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке.

• Совбез Киргизии закрыл границы, чтобы не дать чиновникам сбежать из страны.

• Apple потребовала от Telegram заблокировать три белорусских канала, где выкладываются личные данные белорусских силовиков.

• Президент США Дональд Трамп отказался от дебатов с Джо Байденом, которые хотят провести в онлайн режиме.

НОБЕЛЬ

• Лауреатом нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк.