Главное в политике за 7 октября

ГЛАВНОЕ

• Германия и Франция подготовили для Евросоюза пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального — ограничения коснутся отдельных чиновников, которые могут быть причастны к покушению и к нарушению норм международного права.

• Санкции против России неизбежны, если Москва будет и впредь отказываться от сотрудничества и не прольет свет на дело об отравлении Навального, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

• Санкции ЕС не коснутся «Северного потока-2», но Польша на $7,6 млрд оштрафовала «Газпром» за строительство газопровода.

• Путин на санкции не обратит внимания, считает писатель Виктор Шендерович: «Начальственное безнаказанное скотство стало нормой внутри страны, и Путин помаленьку начал внедрять эту норму в международные отношения. Вялая реакция мира на аннексию Южной Осетии, «шредеризация» европейской элиты и всеобщий real politic быстро разбаловали нашего нового имперца и дали ему почувствовать себя «царем горы».

IN MEMORIAM

• 7 октября 2021 года истечет срок давности по убийству журналистки Анны Политковской. На сайте «Новой газеты» ее коллеги запустили счетчик, где отсчитывается время до того, как заказчики убийства останутся безнаказанными.

• 7 октября день убийства Политковской и и день рождения Путина, отмечает политик Борис Вишневский: «Первое событие, случившееся 7 октября, будут помнить очень долго. Как и саму Анну Политковскую. А о втором событии забудут, как только именинник потеряет власть».

• «Сегодня, в годовщину гибели Анны Политковской, может быть, стоит вспомнить, что те режимы, которые допускают безнаказанные убийства вообще, и убийства журналистов и политиков в частности, обычно оказываются прогнившими изнутри — какими бы могучими и сильными они ни казались», — пишет историк Тамара Эйдельман, вспоминая убийство журналиста Виктора Нуара во Франции XIX века.

БЫВШИЙ СССР

• В межгосударственный розыск объявили российские власти лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

• В Киргизии творится хаос, пишет политолог Аркадий Дубнов: «Кроме президента, есть несколько группировок, уже сейчас грызущихся между собой за право занять место премьер-министра и спикера парламента, посты руководителей силовых ведомств, МВД и нацбезопасности... Власть в Киргизии сегодня вновь валяется на земле, кто в состоянии ее поднять, кого поддержат при этом в Москве?»

НОБЕЛЬ

• Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна за развитие метода редактирования генома — они открыли «генетические ножницы», с помощью которых ученые могут с высокой точностью изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов.