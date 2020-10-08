«ОМ»: Кремль начал искать замену главе Калмыкии

Администрация президента начала искать замену главе Калмыкии Бату Хасикову. Среди обсуждаемых преемников — постоянный представитель главы Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев и депутат Госдумы от Калмыкии Марина Мукабенова, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники.

Хасиков был избран главой Калмыкии в сентябре 2019 года, но у него уже произошел публичный конфликт с руководством всех трех фракций в Верховном хурале республики, включая «Единую Россию». Гасить этот конфликт вынуждена администрация президента, утверждают собеседники издания.

Что касается возможных преемников, то них нет большого опыта в политике, но Сангаджи Тарбаева хорошо знают в администрации президента, а Марина Мукабенова дружит с Алиной Кабаевой.

Бату Хасиков шел на выборы с антикоррупционной повесткой. Но доверие к нему было подорвано, когда он предложил сделать главой Элисты приехавшего прямо из самопровозглашенной ДНР Дмитрия Трапезникова. «Это было расценено буквально как продажа должности. Народ вышел на митинги протеста, которые еле удалось успокоить», — говорит один из местных депутатов.

Одна из главных ошибок Хасикова — кадровая политика, в частности, увольнение глав муниципальных районов после победы на выборах в 2019 году: это может представлять угрозу для власти во время следующих выборов Госдумы в 2021 году, отмечает политолог Константин Калачев. По его мнению, конфликт в Калмыкии действительно зашел в тупик, но до замены Хасикова должно пройти какое-то время: найти кандидата, который заручится поддержкой местного населения и элиты, непросто, но главное, уход главы не может выглядеть как результат «выкручивания рук» федеральному центру.