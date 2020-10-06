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#Главное в политике

Главное в политике за 6 октября

06.10.2020

В Киргизии оппозиция добилась своего

ГЛАВНОЕ

• Недействительными итоги парламентских выборов признал Центризбирком Киргизии — этого требовали люди, вышедшие на улицы страны.

• Премьер Кубатбек Боронов подал в отставку.

• В Бишкеке демонстранты захватили Белый дом, где находится парламент и администрация президента, освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также бывших депутатов Равшана Жээнбекова и Садыра Жапарова.  Действующий президент Сооронбай Жээнбеков назвал это попыткой «незаконно захватить государственную власть». 

• «К сожалению, сейчас пытаются внести раскол, манипулируя вопросом севера и юга. Поэтому, единственное, что нам сейчас нужно, это сесть за стол переговоров, прекратить споры и дележку должностей», — отметил в другом обращении Жээнбеков. 

• Та легкость, с какой в Киргизии захватывается власть, неразрывно связана с частотой происходящих там переворотов, отмечает политолог Аббас Галлямов: «Режим, утвердившийся в результате силового противостояния, скорее всего не будет обладать той степенью легитимности и, следовательно, устойчивости, какой обладает режим, сформированный в результате мирного транзита <…> И второе. Люди, захватившие власть силой, с большей степенью вероятности будут рассматривать ее как свою законную добычу. Как трофей. А с трофеем сами знаете, что делают. Потрошат, шкуру — под ноги, голову — на стену над камином». 

• «На белорусский сценарий вся эта буйная клановая вольница совершенно непохожа, — пишет о происходящем в Киргизии политолог Алексей Макаркин. — Никакой идеологии, нет идеализма, на их месте чистый прагматизм, помноженный на коммерцию и стремление к власти». 

НАВАЛЬНЫЙ

• Отравление Алексея Навального «Новичком» подтвердили специалисты Организации по запрещению химического оружия. 

• Навальный попросил ООН расследовать покушение на него — этим займутся спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан

• Навальный и его супруга Юлия дали первое после отравления интервью российскому журналисту — Юрию Дудю

ЭПИДЕМИЯ

• Еженедельно предоставлять личные данные о работниках, которые переведены на удаленный режим, обязал предпринимателей мэр Москвы Сергей Собянин

• Работодатель не имеет права разглашать персональные данные сотрудников (в том числе номер мобильного телефона) без согласия последних, считает адвокат «Агоры» Федор Сирош: «Уже сегодня работодатели формально нанимают по гражданско-правовым договорам «фиктивных» исполнителей, де-юре увеличивая штат сотрудников и переводя их на удаленку для отчета перед правительством». 

• Из-за коронавируса в Москве с 9 октября временно отменяется бесплатный проезд для жителей старше 65 лет, а также льготный проезд для школьников. 

IN MEMORIAM

• В Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной.

• «Мы уверены, что причиной самоубийства Ирины стало непрерывное преследование и давление на журналистку со стороны силовых структур государства, — говорится в открытом заявлении журналистов. — Ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск — все кто, планомерно превращал ее жизнь в ад». 

• Пересмотреть статьи уголовно-процессуального кодекса о порядке проведения обысков и прекратить использовать их «для запугивания российских граждан», потребовали «Мемориал», «Открытая Россия» и фонд «Общественный вердикт». 

КАТАСТРОФА

• В акватории Авачинского залива на Камчатке погибло 90% донных организмов, показало исследование сотрудников Кроноцкого заповедника и Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. 

• Подозрительные отложения и пена по берегам обнаружены в одном из притоков реки Налычево, впадающей в Авачинский залив. 

• Источник загрязнения Тихого океана пока не установлен, но губернатор Камчатки Владимир Солодов «самым очевидным» называет Козельский полигон ядохимикатов.

НОБЕЛЬ

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Роджер Пенроуз за открытие, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности, а также Райнхард Генцель и Андреа Гэз — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики. 

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