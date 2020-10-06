Главное в политике за 6 октября

ГЛАВНОЕ

• Недействительными итоги парламентских выборов признал Центризбирком Киргизии — этого требовали люди, вышедшие на улицы страны.

• Премьер Кубатбек Боронов подал в отставку.

• В Бишкеке демонстранты захватили Белый дом, где находится парламент и администрация президента, освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также бывших депутатов Равшана Жээнбекова и Садыра Жапарова. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков назвал это попыткой «незаконно захватить государственную власть».

• «К сожалению, сейчас пытаются внести раскол, манипулируя вопросом севера и юга. Поэтому, единственное, что нам сейчас нужно, это сесть за стол переговоров, прекратить споры и дележку должностей», — отметил в другом обращении Жээнбеков.

• Та легкость, с какой в Киргизии захватывается власть, неразрывно связана с частотой происходящих там переворотов, отмечает политолог Аббас Галлямов: «Режим, утвердившийся в результате силового противостояния, скорее всего не будет обладать той степенью легитимности и, следовательно, устойчивости, какой обладает режим, сформированный в результате мирного транзита <…> И второе. Люди, захватившие власть силой, с большей степенью вероятности будут рассматривать ее как свою законную добычу. Как трофей. А с трофеем сами знаете, что делают. Потрошат, шкуру — под ноги, голову — на стену над камином».

• «На белорусский сценарий вся эта буйная клановая вольница совершенно непохожа, — пишет о происходящем в Киргизии политолог Алексей Макаркин. — Никакой идеологии, нет идеализма, на их месте чистый прагматизм, помноженный на коммерцию и стремление к власти».

НАВАЛЬНЫЙ

• Отравление Алексея Навального «Новичком» подтвердили специалисты Организации по запрещению химического оружия.

• Навальный попросил ООН расследовать покушение на него — этим займутся спецдокладчик по внесудебным расправам Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова и выражения Ирен Хан.

• Навальный и его супруга Юлия дали первое после отравления интервью российскому журналисту — Юрию Дудю.

ЭПИДЕМИЯ

• Еженедельно предоставлять личные данные о работниках, которые переведены на удаленный режим, обязал предпринимателей мэр Москвы Сергей Собянин.

• Работодатель не имеет права разглашать персональные данные сотрудников (в том числе номер мобильного телефона) без согласия последних, считает адвокат «Агоры» Федор Сирош: «Уже сегодня работодатели формально нанимают по гражданско-правовым договорам «фиктивных» исполнителей, де-юре увеличивая штат сотрудников и переводя их на удаленку для отчета перед правительством».

• Из-за коронавируса в Москве с 9 октября временно отменяется бесплатный проезд для жителей старше 65 лет, а также льготный проезд для школьников.

IN MEMORIAM

• В Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной.

• «Мы уверены, что причиной самоубийства Ирины стало непрерывное преследование и давление на журналистку со стороны силовых структур государства, — говорится в открытом заявлении журналистов. — Ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск — все кто, планомерно превращал ее жизнь в ад».

• Пересмотреть статьи уголовно-процессуального кодекса о порядке проведения обысков и прекратить использовать их «для запугивания российских граждан», потребовали «Мемориал», «Открытая Россия» и фонд «Общественный вердикт».

КАТАСТРОФА

• В акватории Авачинского залива на Камчатке погибло 90% донных организмов, показало исследование сотрудников Кроноцкого заповедника и Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

• Подозрительные отложения и пена по берегам обнаружены в одном из притоков реки Налычево, впадающей в Авачинский залив.

• Источник загрязнения Тихого океана пока не установлен, но губернатор Камчатки Владимир Солодов «самым очевидным» называет Козельский полигон ядохимикатов.

НОБЕЛЬ

• Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Роджер Пенроуз за открытие, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности, а также Райнхард Генцель и Андреа Гэз — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики.