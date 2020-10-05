Главное в политике за 5 октября

ГЛАВНОЕ

• Превышения предельно-допустимых концентраций по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено, химических компонентов в пробах не обнаружено, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Загрязнение — не техногенного характера, катастрофы нет, констатировал он.

• Ранее у побережья вода изменила цвет. Погибло множество животных, люди получили ожоги глаз.

• Причиной могли стать техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическая активность, говорил сегодня губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

• Команда Greenpeace зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова, в сторону Южно-камчатского заказника.

• Расследованием ЧП займется центральный аппарат СК.

РЕПРЕССИИ

• Противоречивая информация поступает о судьбе Антона Фургала — сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сам он рассказал о том, что был задержан и допрошен в СК. Следователи это отрицают.

• «Решая тактическую задачу, Кремль в очередной раз ухудшает свое стратегическое положение в публичном пространстве. Неделю назад сын Левченко, сейчас сын Фургала. Делается все, чтобы люди вспомнили расхожую сталинскую фразу «сын за отца не отвечает» и в очередной раз ощутили бесчеловечный характер режима», — отмечает политолог Аббас Галлямов.

• Первые 32 жалобы на аресты счетов сторонников Алексея Навального направлены в Европейский суд по правам человека.

• Евросоюз шокирован самоубийством Ирины Славиной и призывает российские власти расследовать обстоятельства ее гибели, заявил официальный представитель ЕС Питер Стано, подчеркнув необходимость проверки давления, которое оказывалось на журналистку.

• «В нашей больной и несчастной стране каждый, кто занимается оппозиционной политикой, готов в любой момент к обыску, аресту, изъятию всей техники, аресту счетов, уголовному делу, — пишет Леонид Волков. — Но дуболомы генерала Бастрыкина раз за разом проходятся катком по случайным людям: выпиливают двери родственникам и знакомым, арестовывают счета и воруют телефоны у бабушек и журналистов. И потом пишут: «А что такого? Мы же ласково, они вообще были просто в статусе свидетелей! Что это они оказались такие чувствительные, что умерли? Мы не понимаем!» Не понимаете — потому что в вас ничего человеческого не осталось».

ПОЛИТИКА

• Президент Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, на его место в качестве врио назначен генерал-полковник Сергей Меликов.

• Рокировка была ожидаемой, пишет политолог Ростислав Туровский: «Критически важным был и остается вопрос о том, кто будет заниматься экономикой и финансами в правительстве Дагестана. И здесь уже мы скоро увидим, какие кланы возьмут верх, поскольку по-другому в Дагестане не бывает».

ПРОТЕСТ

• Отмены результатов парламентских выборов потребовала оппозиция в Киргизии — силовики ответили демонстрантам светошумовыми гранатами и газом.

• Более ста представителей гражданских организаций России подписали обращение в поддержку жителей Белоруссии, выступающих за проведение политических реформ.

НОБЕЛЬ

• Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили Харви Альеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С.