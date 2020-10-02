Главное в политике за 2 октября

ГЛАВНОЕ

• Подожгла себя около здания МВД главный редактор нижегородского интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. Спасти ее не удалось. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — гласит ее последняя запись в Facebook.

• Накануне к Славиной, как и к ряду других жителей города приходили с обыском по делу «Открытой России». Силовики забрали все флешки, ноутбуки, компьютер, телефоны ее и мужа.

• «Когда люди в черном приходят в чужой дом, чтобы топтать то, что тебе дорого, они думают, что просто делают свою работу, что они серые мыши режима и от них ничего не зависит. Когда «обычные» граждане равнодушно проходят мимо обысков, уголовных дел, преследований, ограничения в деятельности независимых журналистов, политиков, активистов, они думают, что нечего нарываться и моя хата с краю. Когда люди в дорогих костюмах отдают приказы и делают намеки, они думают, что просто защищают свои интересы и свою власть. Но на самом деле в этот момент они убивают», — пишет муниципальный депутат Юлия Галямина.

• Славину неоднократно штрафовали за ее посты в соцсетях и выход с портретом Бориса Немцова в день его памяти, напоминает журналист Александр Плющев.

• «Когда тебя год за годом преследуют, изводят и унижают — разные люди реагируют по-разному. Человеческая психика устроена сложно и разнообразно. Никто не вправе требовать, чтобы человек такое выдерживал. Так что Ирина Славина абсолютно права в своей предсмертной записке», — отмечает Леонид Волков.

• «Так репрессивная государственная машина ломает людей, которые пытаются вести независимую журналистскую деятельность и бороться в ветряными мельницами этой системы. Смерть Ирины в любом случае лежит на совести силовиков, которые обезумели в своей борьбе с неугодными людьми и организациями. С каждым днем все страшнее», — говорится в заявлении «Открытой России».

• По уголовному делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации».к 240 часам обязательных работ приговорили бывшего координатора «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову — ее вина это несколько постов в Facebook и пикет.

НАВАЛЬНЫЙ

• Осудили применение химического оружия против Алексея Навального лидеры стран Евросоюза: «Это несовместимо с принципами достоинства и с принципами международного права».

• Узнаваемость Навального растет, показал проведенный в конце сентября опрос «Левада-центра» — 20% россиян одобряют его деятельность, а 50% нет.

• Что означают 50%, которые не одобряют деятельность Навального? По сути, это неодобрение не Навального, а того образа, который ему создало российское телевидение, — считает политолог Татьяна Становая. — В то же время 20% тех, кто одобряет (выросло с 9% по сравнению с прошлым годом) — это очень много, каждый пятый опрошенный в стране с далеко не либеральным населением, причем в условиях мощной информационной обработки».

• В защиту Владимира Путина против Навального выступили глава Чечни Рамзан Кадыров, а также врач и телеведущий Александр Мясников.

• «Путинские холуи соревнуются, кто громче нагавкает на Навального, чтобы угодить пахану», — констатирует социолог Игорь Эйдман.

ВОЙНА

• Военные Азербайджана нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики городу Степанакерту.

• В МИД Армении объявили, что готовы начать переговоры по прекращению огня при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

БЕЛОРУССИЯ

• ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников — Александра Лукашенко в список не включили.

• «Конечно, европейские санкции в отношении 40 представителей белорусской власти вряд ли повлияют на официальный Минск, — пишет политолог Лилия Шевцова. — Но тяжелая на подъем Европа сделала две вещи, которые будут значимы. Во-первых, не признав Лукашенко легитимным президентом, Европа сократила его поле маневра кремлевской прихожей, в которой он будет ждать приема у Путина. Во-вторых, Европа начала готовиться к уходу Лукашенко, приступив к разработке «всеохватывающего плана экономической поддержки демократической Беларуси». Белорусы уже не возвратятся в старую колею. России придется проститься с мечтами о союзном государстве».

США

• Коронавирус подтвердили у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании — оба ушли на карантин, но глава государства продолжит выполнять свои обязанности.