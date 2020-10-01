Главное в политике за 1 октября

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный заявил, что подает иск к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову: «Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника».

• Так политик отреагировал на утверждение Пескова, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ и «это не первый раз, когда ему дают разные инструкции».

• В интервью Der Spiegel Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин: «У меня нет других версий».

• «Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь», — немедленно отреагировал на публикацию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

• «А был ли у Путина выбор не пускать? Это ж не вопрос спасать или не спасать. Это вопрос — как умывать руки в грязной ситуации, когда на тебя все тыкают пальцами, — пишет политолог Татьяна Становая. — Без Путина Навального бы не вывезли. Но без Путина Навального не отравили бы».

• Мы наблюдаем удивительный психологический феномен, отмечает политик Илья Яшин: «Представьте, что бандит в подворотне разбил вам лицо и отобрал бумажник. Через неделю пришли в себя, опознали его и кричите: «Держи вора!» А бандит такой надувает губки и говорит: «Вы бесстыдник, подлец, я не желаю с вами дискутировать». И обиженно уходит в закат. Обидчивые бандиты. Бывает же такое».

ЭПИДЕМИЯ

• Перевести на удаленный режим не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязаны с 5 по 28 октября работодатели Москвы.

• Власти Калининградской области на месяц ввели карантинные меры из-за распространения коронавируса.

ВОЙНА

• Два журналиста газеты Le Monde госпитализированы в Нагорном Карабахе — они и ряд других корреспондентов пострадали от артобстрела города Мартуни.

РЕГИОНЫ

• 119 победителей выборов в региональные парламенты отказались становиться депутатами — больше всего «паровозов» оказалось в ЛДПР и «Единой России».

• Серия обысков в рамках уголовного дела об участии в «нежелательной организации» прошла у активистов в Нижнем Новгороде — силовики искали у людей материалы о принадлежности к «Открытой России».

• В Воронежской области из-за сильных пожаров ввели режим ЧС.