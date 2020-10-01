Песков: с Навальным работают специалисты ЦРУ

С Алексеем Навальным работают сотрудники ЦРУ, которые не в первый раз дают ему инструкции, заявили в Кремле.

«Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты ЦРУ в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Подъем».

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает со спецслужбами.

Песков также прокомментировал слова Навального о том, что за его отравлением стоит Владимир Путин: «Ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай берлинского пациента и установить причины произошедшего. Для этого нам нужна информация от тех, кто нашел следы отравления в анализах. […] Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, это известный способ тех, кто хочет поставить себя на один уровень с первым лицом. И претендовать на некое участие в политической борьбе».