Главное в политике за 28 сентября

ГЛАВНОЕ

• Азербайджан и Армения объявили военное положение, в странах началась мобилизация — 27 сентября стороны возобновили военные действия на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

• Президент Турции поддержал Азербайджан и заявил, что «Армения должна немедленно покинуть оккупированные ею азербайджанские территории». В Армении призвали мировое сообщество осудить вмешательство в конфликт Анкары.

• «Не только Азербайджан противостоит Армении в Карабахе, но Турция, всецело гласно поддержавшая Азербайджан, противостоит России, как кажется, защищающей Армению, — пишет историк, политолог Андрей Зубов. — Раскол странной дружбы Эрдогана и Путина прошел уже не через Идлиб и Ливию, а через Южный Кавказ. Думаю, что этого нового испытания «дружба» двух тиранов не выдержит. Они оба, и Эрдоган и Путин, свято считают Южный Кавказ «своим», вспоминая былые границы исчезнувших империй. И за эти фантомные границы они теперь могут вступить в настоящий конфликт руками двух народов, которые сами могут и должны жить в мире друг с другом».

• Зубов также напоминает историю конфликта вокруг Карабаха.

• «Президент Азербайджана Алиев посмотрел на ситуацию в Беларуси и решил замутить маленькую победоносную войну, чтобы отвлечь патриотической истерией население от бесправия, нищеты и коррупции, — считает социолог Игорь Эйдман. — Эрдогана ненавидит городская, образованная Турция. Ему тоже нужно перманентно воевать, чтобы поддерживать авторитет сильного человека среди невежественного плебса <…> Война — это инструмент подавления правящими элитами, прежде всего, даже не чужого, а своего народа».

• «Если путинская Россия приложит к остановке этой агрессии десятую долю тех усилий и настойчивости, которые она тратит на разжигание войн по всему миру, — агрессия прекратится очень быстро, — отмечает писатель Виктор Шендерович. — Если нет — это будет очередной позор нашей страны».

• «Действия Баку при поддержке Анкары Москва вынуждена будет мягко, но осудить. Однако ввязываться в региональный конфликт с Турцией Москве тоже не с руки, достаточно полномасштабной холодной войны с Европой из-за Белоруссии и отравления Навального. Открывать третий фронт в Кремле не решатся, не потянут...», — пишет политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

НАВАЛЬНЫЙ

• Канцлер ФРГ Ангела Меркель встречалась в больнице с Алексеем Навальным — так она подчеркнула «солидарность немецкого правительства с ним», отмечает Der Spigel.

• «Информация о том, что в России помимо Путина есть еще кто-то, с кем лидеры западного мира готовы общаться, напрямую бьет по имиджу российского президента и внутри страны», — отмечает политолог Федор Крашенинников.

БЕЛОРУССИЯ

• Покинула Белоруссию Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич — в ее окружении утверждают, что поездка в Германию не связана с уголовным делом против КС.

• Более 340 человек задержали силовики в ходе акций протеста в Белоруссии в воскресенье.

РЕПРЕССИИ

• Верховный суд отказал в просьбе передать дело историка Юрия Дмитриева в другой суд, как того просили правозащитники — с заявлениями о передаче дела вправе обращаться только участники процесса, пояснили в суде.

• «Юрия Дмитриева травят. Травят в течение многих лет. Травят за работу историком. Травят за поиск и публикацию неприемлемой для властей исторической правды о сталинских репрессиях в Карелии. Потомки палачей травят Дмитриева за поименную правду о палачах. В этой травле участвуют судьи Верховного суда Карелии. И это очень страшно», — пишет политик Лев Шлосберг.

США

• Президент США Дональд Трамп годами не платил подоходного налога, утверждает The New York Times.

• «Я заплатил много миллионов долларов налогов, но имел право, как и все остальные, на амортизацию и налоговые льготы», — ответил Трамп в Twitter, подчеркнув, что является «единственным президентом в истории, который отказался от годовой зарплаты в размере $400 тысяч».

• На избирательную кампанию публикация особенно не повлияет, считает экономист Константин Сонин: «Те, кто собирался голосовать против Трампа, от публикации NYT только утвердятся в своем мнении, сторонники Трампа, конечно, не станут принимать ее во внимание. Независимые же — та треть избирателей, чьи голоса все решают — увидят в статье то, что они знали раньше, просто без документального подтверждения».

IN MEMORIAM

• На 97 году ушел из жизни правозащитник, основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов.