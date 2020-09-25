Главное в политике за 25 сентября

ГЛАВНОЕ

• С 28 сентября москвичам с хроническими заболеваниями, а также возрастом старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома, работодателей мэр Сергей Собянин призвал снова перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.

• Департамент здравоохранения расширил список групп риска, входящим в которые рекомендуется самоизоляция — в него вошли беременные и недавно родившие.

• Власти начали выводить из резерва дополнительные койки для больных коронавирусом.

• Вернуть полный карантин могут, если количество инфицированных в день по всей России превысит 10 тыс. человек, а число новых заболевших будет значительно больше числа выздоровевших — такой сценарий обсуждают чиновники, но опасаются за свои рейтинги и экономику, пишут «Открытые медиа».

• За последние сутки в России выявлено 7 212 новых случаев коронавируса, из них 1560 в Москве.

• «Запас прочности и сбережения бизнеса уже исчерпаны», — говорит о возможности второго локдауна президент «Опоры России» Александр Калинин. «К повтору этих ограничений экономика страны и бизнес в частности не готовы», — соглашается с ним президент «Деловой России» Павел Титов.

НАВАЛЬНЫЙ

• В сенате США подготовили законопроект о санкциях против российских чиновников в связи с отравлением Алексея Навального.

• Навальный выразил благодарность экипажу самолета, с борта которого его госпитализировали, сотрудникам омского аэропорта и медикам скорой помощи.

• Госпитализация стала главным расследованием Навального, пишет врач Андрей Волна: «Оно показало: российская медицина откровенно не пациентоцентрична. Пациент у нас не является центром внимания и объектом притяжения медицинского персонала. Всем, чем угодно является, только не смыслом существования как больницы в целом, так и каждого работника медицины в отдельности».

• Власти будут делать все, чтобы Навальный не вернулся в Россию, уверен политолог Кирилл Рогов: «Поэтому можно ждать целого каскада креативных находок: миллиона исков и дел, возбужденных против него в его отсутствие, разворота самолета «Люфтганзы», на борту которого находится Навальный, под предлогом того, что самолет набит штаммами сибирской язвы, порчи паспорта на стойке пограничного контроля, намеков, что по прилете его уже точно убьют».

• В МИД Франции начали расследование утечки деталей разговора между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном о Навальном. Подлинности отрицать не стали.

БЕЛОРУССИЯ

• Вмешательством в дела Белоруссии назвали в Кремле отказ западных стран от признания Александра Лукашенко президентом.

• «Наивный Лукашенко не понимает, что теряя легитимность, он теряет суверенитет, — пишет политолог Сергей Медведев. — К 2021 году клиент окончательно дозреет и спелой грушей упадет в руки Путина, на что дальновидно и рассчитывают в Кремле, наблюдая, как Лукашенко сам выполняет всю грязную работу».

• Связанные со спецслужбами России группы аккаунтов удалила Facebook — две из них с подставных страниц писали, в том числе, о выборах и протестах в Белоруссии.