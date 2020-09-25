Депздрав Москвы расширил список групп для рекомендованной самоизоляции

Беременным и недавно родившим также как и пожилым людям власти Москвы рекомендуют соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

С 28 сентября оставаться дома мэр Москвы рекомендовал горожанам с хроническими заболеваниями и тем, кому больше 65 лет. В департаменте здравоохранения в свою очередь определили перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям рекомендуется самоизоляция.

«По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы», — говорится на сайте депздрава.

Расширение списка увеличит в разы число людей, которым необходимо оставаться дома, но тем самым поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции, пояснили в ведомстве.