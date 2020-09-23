В московском клубе Live Stars отменили концерт в поддержку белорусской оппозиции

UPD: «На клуб было оказано давление, множество аналогичных площадок под разными предлогами тоже отказались принять у себя фестиваль. Оказывается, концерт солидарности – это небезопасно. Но мы не сдаемся, фестиваль обязательно состоится — в онлайн-формате», — официально сообщили организаторы.

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Клуб Live Stars на «Красном октябре» отказал организаторам «Партизан-феста» в поддержку белорусской оппозиции за несколько дней до начала мероприятия, сообщил организатор Ян Шенкман. Концерт должен был состояться 28 сентября, но как рассказал Шенкман «Открытым медиа», клуб отказал в площадке в начале недели вскоре после начала продажи билетов.

По его словам, письменного отказа от клуба не было, устно же причины его администрация тоже внятно не сформулировала. По данным журналиста, на клуб было оказано серьезное давление, хотя кто именно давил, Шенкман говорить отказался.

Денис Голубков из Live stars заявил, что на администрацию заведения никто не давил и не требовал отменить «Партизан-фест». По его словам, это было решение организаторов, которые решили найти площадку побольше.

После полученного от клуба отказа Шенкман и его коллеги действительно более суток пытались найти другую площадку для концерта, но сделать этого не удалось, после чего фестиваль решили провести в онлайн-формате, пишут «ОМ».

В концерте должны принять участие Андрей Макаревич, Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Ромарио, группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие артисты. В афише клуба сейчас «Партизан-феста» нет. На сайте продажи билетов указано о переносе площадки, убедился NT.