Главное в политике за 21 сентября

ГЛАВНОЕ

• Транспортная полиция продлила доследственную проверку, «инициированную в связи с госпитализацией» Алексея Навального. В ведомстве сообщили, что опросили около 200 человек, направили запросы в компетентные органы Германии, Швеции и Франции.

• Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления: «30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику <…> С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок».

• Действия полиции направлены скорее на сокрытие факта отравления, чем на расследование, уверен директор ФБК Иван Жданов: «В этом мы участвовать не будем».

• Привлечь силовиков к ответственности за бездействие юристы ФБК пытаются через суд.

• Совет ЕС на уровне глав МИД рассмотрит отношения с Россией в контексте отравления Навального в октябре, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Кокаин, обнаруженный в 2018 году на территории российского посольства в Буэнос-Айресе, возможно, предназначался для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, пишет центр «Досье» со ссылкой на показания из материалов дела. Эксперты считают, что спецслужбы и правоохранительные органы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы скрыть возможную роль высокопоставленных чиновников в контрабанде наркотиков.

• Подробно о скандале с контрабандой наркотиков через посольство России в Аргентине NT писал здесь.

• Акции ведущих мировых банков подешевели после публикации журналистами секретных данных финансовой разведки США о подозрительных транзакциях.

• К ряду сомнительных транзакций причастны и россияне: Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, Валентин Юмашев, Сергей Ролдугин.

БЕЛОРУССИЯ

• Введение санкций ЕС против Белоруссии заблокировал Кипр, который потребовал одновременного введения мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря.

• Список белорусских чиновников для введения против них санкций подготовила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. В Европарламенте она предложила рассмотреть возможность создания международной коалиции для переговоров между Координационным советом оппозиции и Александром Лукашенко.

• «Мы будем протестовать столько, сколько будет надо — недели, месяцы или даже годы, если будет надо», — сказала Тихановская.

• «Возможно, свалить Лукашенко в результате бури и натиска не получится. В этом случае протестующим надо будет переходить в режим позиционной войны», — пишет политолог Аббас Галлямов, советуя белорусской оппозиции создавать партию.

• Ввести безвизовый режим для белорусов предложили ЕС президенты Польши, Литвы и Румынии.