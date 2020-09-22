Алексей Захаров о белорусских силовиках и оппозиции

Важное и недооцененное событие произошло вчера в Беларуси: телеграм-канал Nexta опубликовал персональные данные тысячи белорусских силовиков. Часть фигурантов списка, по всей видимости, уволилась из органов - "на наш бот ... пришло очень много рапортов об увольнениях от честных милиционеров" (говорится о 200 сотрудников из первой тысячи).

Не берусь судить о достоверности этих цифр. Тем не менее, по крайней мере в теории, такие меры могут привести к падению режима и победе оппозиции, сила которой в обещаниях, которые она может давать уходящим вовремя силовикам - то есть гарантиям устроить судьбу ушедших вовремя и/или наказать тех, кто захочет остаться с Лукашенко до конца.

В первую очередь уйдут те, кто наиболее скептично настроен по отношению к шансам Лукашенко, или кого меньше всего привлекает перспектива быть поставленным перед необходимостью стрелять в народ. Или те, например, кого недавно обошли по службе. Если из органов уволится, допустим, 10% сотрудников, то это увеличит нестабильность и о своевременном уходе могут подумать и другие, что создаст еще большую неопределенность. Тем более что этот процесс может мобилизовать протест и увеличить число участников уличных акций. Теоретически, в один день вся конструкция может рухнуть как карточный домик. Получается как игра "музыкальные стулья", когда последний игрок, не успевший сесть на стул, проигрывает.

Конечно же, далеко не факт что это может удастся. Быть может, в результате ухода части скептично настроенных силовиков в рядах останутся самые отмороженные, что увеличит устойчивость режима. Или Лукашенко начнет репрессии против ушедших (а также против их семей), что повлияет на расклады и существенно увеличит издержки ухода.

Тем не менее, необходимыми для успеха такой схемы мне кажутся две вещи. Первое (и самое главное) это способность Тихановской и Координационного совета выступить гарантом обещаний, даваемых уходящим силовикам. Такая возможность у них есть, причем, парадоксальным образом, ее усиливает неготовность Путина поддерживать альтернативные и Лукашенко, и оппозиции фигуры. То есть если все-таки режим рассыпется, то с большой вероятностью наверху окажется поддерживаемая Европой оппозиция.

Второе - обещания должны быть четкими и тщательно продуманными. С одной стороны, на корабле должно хватить места почти всем или, по крайней мере, большинству силовиков, не замешанных в преступлениях против человечности (иначе возможностью уйти вовремя воспользуются немногие, после чего тем, кто останется, уходить будет невыгодно). С другой, те, кто первыми бросил работу, должны иметь преимущество перед теми, кто сделает это позже.

Я не знаю, какое конкретно решение может иметь эта задача. Тем не менее, в руках Тихановской и ее соратников сейчас есть определенная власть: они могут влиять на карьерные перспективы белорусских силовиков. Конечно же, речь идет только о том, что будет после краха режима Лукашенко. Однако это весьма вероятное событие, и, что важнее, его вероятность оценивается разными людьми по-разному. Потому такие обещания будут влиять на решения, принимаемые уже сегодня (также, как на них влияет моральная поддержка режима Путиным - только в обратную сторону). Многое зависит от того, как оппозиция этой властью воспользуется, и от ее готовности сохранять единство. Если Координационный совет разругается, то возможность что-либо обещать будет утеряна.

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