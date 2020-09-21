Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

С 21 сентября возобновляется авиасообщение России с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Полеты будут выполняться один раз в неделю в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Минск (Белоруссия). Также с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея), передает ТАСС.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Бишкек с 23 сентября, Минск — с 26 сентября, Нур-Султан — с 27 сентября и в Сеул — с 1 октября.

Вместе с тем с 21 сентября приостанавливается действие программы вывозных рейсов.

На данный момент открыто авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Мальдивами и ОАЭ.