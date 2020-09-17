Главное в политике за 17 сентября

ГЛАВНОЕ

• Заморозить активы фигурантов расследований ФБК, отказаться от «Северного потока-2» и усилить санкционный режим против России призвали члены Европарламента — сегодня они приняли резолюцию по отравлению Алексея Навального.

• «Под санкции теперь рискуют попасть те, на кого укажет Навальный. И раньше к мнению оппозиционеров внутри недружественных авторитарных стран прислушивались. Но впервые у оппозиционера в России может оказаться в руках инструмент такой силы — буквально указывать на того, кого казнить и кого миловать, — отмечает публицист Александр Баунов. — Это будет новое слово в санкционной политике, и это слово многим не понравится».

• Правильной идею заморозки активов коррупционеров называет Леонид Волков: «Жалко, что поводом для того, чтобы признать проблему, послужили такие трагические события, как попытка убийства Алексея Навального с применением запрещенного химического боевого яда».

• Следы «Новичка» нашли на бутылке из-под воды, из которой Навальный пил в еще в томской гостинице, до поездки в аэропорт, утверждают соратники политика, которые изъяли ее из номера, как только узнали о приступе оппозиционера в самолете.

• Силовики изъяли из гостиницы не только видеозаписи с камер наблюдения, но все сервера системы видеонаблюдения и саму технику, обеспечивающую доступ к ней, пишет «Проект».

• Илью Пахомова и Марию Певчих, сопровождающих Навального в Томске, вызвали на опрос в полицию. Уголовного дела в связи с отравлением политика по-прежнему нет.

• Разработкой Навального занимаются подразделения ФСБ, которые специализируются на репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей, пишет проект «Важные истории»: «Имена исполнителей и организаторов покушения должны быть хорошо известны тем офицерам ФСБ, кто каждый день следит за каждым шагом Навального, его детей, жены, друзей и коллег. Но они вряд ли когда-то заговорят».

• На Нобелевскую премию мира выдвинули Навального «профессора признанных университетов, которые занимаются Россией», сообщил профессор университета Ратгерс Сергей Ерофеев.

• Владимир Путин собственноручно превратил Навального из локального оппозиционного лидера в политическую звезду глобального масштаба, пишет журналист Артемий Троицкий: «Теперь во всем цивилизованном мире знают двух ныне живущих русских — Путина и Навального. Причем один из них — зловредный черный карлик, а второй — светлый рыцарь и мученик за правое дело».

БЕЛОРУССИЯ

• Европарламент в принятой резолюции отказался признать Александра Лукашенко президентом Белоруссии, приветствовал деятельность Координационного совета во главе со Светланой Тихановской. Парламентарии призвали ЕС к введению санкций против чиновников и силовиков, ответственных за насилие против демонстрантов и фальсификацию выборов.

• Список тех, кто участвовал и продолжает участвовать в «милицейском произволе», уже готовится, заявила Тихановская.

• Штаб белорусской оппозиции может переехать в Польшу.

• Координационный совет Белоруссии во главе с Тихановской выдвинут на премию Андрея Сахарова — с инициативой выступила крупнейшая фракция Европарламента.

РЕПРЕССИИ

• Задержали на выходе из спецприемника исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова — он провел под арестом 14 суток.