В резиденцию посла США в Москве прорвался россиянин на автомобиле

Гражданин России на автомобиле прорвался на территорию «Спасо-Хауса», резиденции посла США в Москве.
«Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле нарушил периметр резиденции посла США в Москве. Его перехватили сотрудники посольства и передали местным властям. Посла Салливана не было дома, никто не пострадал», — сообщила в Twitter представитель посольства Ребекка Росс.
Сегодня, около 16:20 по местному времени, гражданин РФ, управляя автомобилем, прорвался на территорию резиденции посла США в Москве Спасо-хаус. Он был перехвачен сотрудниками посольства и передан местным властям. В момент инцидента посол Салливан отсутствовал. Пострадавших нет.— Посольство США в РФ (@USEmbRu) September 18, 2020