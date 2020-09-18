Close

В резиденцию посла США в Москве прорвался россиянин на автомобиле

18.09.2020

Гражданин России на автомобиле прорвался на территорию «Спасо-Хауса», резиденции посла США в Москве.

«Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле нарушил периметр резиденции посла США в Москве. Его перехватили сотрудники посольства и передали местным властям. Посла Салливана не было дома, никто не пострадал», — сообщила в Twitter представитель посольства Ребекка Росс.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.