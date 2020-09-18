В резиденцию посла США в Москве прорвался россиянин на автомобиле

Гражданин России на автомобиле прорвался на территорию «Спасо-Хауса», резиденции посла США в Москве.

«Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле нарушил периметр резиденции посла США в Москве. Его перехватили сотрудники посольства и передали местным властям. Посла Салливана не было дома, никто не пострадал», — сообщила в Twitter представитель посольства Ребекка Росс.