Власти запрещают медикам проведение акций против отказов в «ковидных» выплатах

Власти в регионах отказывают членам профсоюза «Действие» в проведении акции «Заплати за COVID» — медики намерены выйти на улицы из-за невыплат федеральных и региональных коронавирусных надбавок.

На данный момент акция заявлена в 15 городах, но в трех регионах активисты уже получили отказы, пишут «Открытые медиа». Причины отказа везде одинаковые — эпидемиологическая обстановка в регионе. Дважды не согласовали уличную акцию членам профсоюза в Астрахани. С отказом столкнулись медики города Кандалакша в Мурманской области и активисты в Орловской области.

Координатор «Действия» в Орле Дмитрий Серегин отмечает, что за последние месяцы в Орле прошел День города, открытие детского парка и отреставрированного моста — все в присутствии множества горожан. «Для этого всего закон не действует, а для медиков, которые не получают обещанные деньги, — действует», — говорит он.

В ближайшее время орловские медики планируют провести серию одиночных пикетов, посвященную проблемам выплат за работу с COVID-19.

Единственный город, где на данный момент согласовали проведение акции — Сочи. Мероприятие должно пройти 27 сентября.