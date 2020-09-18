Совокупный доход сотни богатейших чиновников и депутатов вырос на 4,1 млрд рублей

Forbes составил рейтинг 100 самых богатых госслужащих и депутатов в России. Совокупный доход участников рейтинга составил 65,8 млрд руб., что на 4,1 млрд больше, чем по итогам 2018 года, пишет журнал. Отмечается, что учитывался не личный доход чиновника или депутата, а семейный, включающий доходы супруги или супруга и их несовершеннолетних детей.

В 2020 году рейтинг возглавил депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, он задекларировал доход в 6,2 млрд руб. Рост его заработка более чем в 600 раз превысил доходы за 2018 год. Пашову принадлежит 100% ООО «Монерон», одного из крупнейших крабодобытчиков на Дальнем Востоке. Сейчас имущество компании под арестом. Следственный комитет подозревает, что ее бенефициаром является бизнесмен Олег Кан, которого СМИ часто называют «крабовым королем». По версии следствия, тот причастен к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде крабов на сумму более 210 млн руб. Пашов — давний соратник Кана.

Далее в списке Forbes идут депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок (5,4 млрд), депутат Заксобрания Челябинской области Константин Струков (5 млрд), сенатор Валерий Пономарев (2,7 млрд), депутат Магаданской облдумы Александр Баснский (2,7 млрд), депутат Госдумы Григорий Аникеев (2,3 млрд), председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (1,9 млрд), гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (1,9 млрд), депутат Рязанской облдумы Станислав Подоль (1,7 млрд), депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко (1,6 млрд).