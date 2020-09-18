Реконструкция Белого дома потребует более 5 млрд рублей

На время ремонта часть сотрудников Белого дома переедет в здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке (сейчас принадлежит Минэкономразвития), рассказали в пресс-службе правительства, добавив, что сейчас выполняются первоочередные мероприятия, направленные на «предотвращение дальнейшего разрушения кровли, стилобата и подвальных помещений Дома правительства».
Проектом запланированы реконструкция внутренних конструкций Белого дома и благоустройство прилегающей территории, новое строительство и изменение ландшафта не предусмотрено. Общий архитектурный облик комплекса, его геометрические параметры, цветовое решение и материал отделки фасадов здания будут сохранены.
Необходимость работ по реконструкции здания связана в первую очередь «с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», подчеркнули в пресс-службе правительства.