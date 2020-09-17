В Думе раскритиковали поправки Мизулиной об укреплении института семьи

Комитет по безопасности и противодействию коррупции и правовое управление Госдумы раскритиковали пакет поправок сенатора Елены Мизулиной об укреплении традиционных семейных ценностей. Об этом пишут «Открытые медиа», ссылаясь на отзывы подразделений парламента. Комитет по безопасности предложил отклонить законопроект, констатировав, что поправки могут быть опасны для жизни и здоровья ребенка. Правовое управление отмечает, что проект полон противоречий и юридически плохо проработан.

В проекте Мизулиной сокращается перечень причин, по которым органы опеки могут изъять ребенка из семьи и вообще вмешиваться в ее жизнь. Законопроектом допускается возвращение ребенка родителям, страдавшим алкоголизмом, но прошедшим лечение. Также прописан запрет на заключение однополого брака между трансгендерами и вводится запрет усыновления ими детей.

Одной из претензий к поправкам стало предложение расширить терминологию Семейного кодекса, введя понятие «родители», под которыми понимаются «кровные мать и отец». Члены комитета обратили внимание, что существуют дети, рожденные «с применением вспомогательных репродуктивных технологий» из-за бесплодия, они могут не иметь «кровного родства» с родителем, однако их права и обязанности от «кровных» ничем не отличаются.



