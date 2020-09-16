Нарышкин: Запад проплатил протесты в Белоруссии задолго до выборов

Только США в 2019-2020 годах направили на подготовку антиправительственных акций в Белоруссии $20 млн, утверждает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа. Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн», — говорится в заявлении Нарышкина, которое его пресс-служба распространила через ТАСС.

По словам Нарышкина, на эти деньги формировалась сеть блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, велась подготовка активистов к проведению уличных акций, «наиболее перспективные» из которых проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, «где с ними занимались опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам».