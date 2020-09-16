Российские медики готовят акции протеста «Заплатите за COVID»

Профсоюз медработников «Действие» анонсировал в конце сентября и начале октября ряд акций протеста. Врачи, фельдшеры, медсестры и водители скорой намерены выйти на массовые пикеты и потребовать от властей исполнить поручения президента о выплатах медикам, работающим с ковид-пациентами, пишет «КоммерсантЪ».

Протестующие будут требовать увеличения заработной платы и сокращения «формальных преград для получения страховых выплат по заболеваниям» медиков COVID-19, рассказал глава профсоюза Андрей Коновал. Акция протеста планируется в 15 городах десятка регионов.

В апреле Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тыс. руб., средний медперсонал — 50 тыс. руб., младший — 25 тыс. руб. Выплаты были рассчитаны на три месяца. Их должны были получить и сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с COVID-19: врачи — по 50 тыс. руб. в месяц, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тыс. руб.