Главное в политике на 7 сентября

ГЛАВНОЕ

• Алексея Навального вывели из искусственной комы и отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он уже реагирует на голоса окружающих, но еще рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия тяжелого отравления, сообщили медики.

• Навальный провел без сознания 18 дней, а у Владимира Кара-Мурзы процесс выхода занял в свое время 21 день, отмечает политик Дмитрий Гудков: «Надежды на хороший исход есть. Правда, и восстановление заняло год. Это только травить легко — лечить и выздоравливать куда сложнее».

• Ангела Меркель не исключила введение санкций против проекта «Северный поток—2» в ответ на отравление Навального.

• «Фактор Навального» стал политическим событием, позволив взглянуть на западную политику, отмечает политолог Лилия Шевцова: «С одной стороны, принципы либерального сообщества и его возмущение тем, как в России расправляются с оппозиционерами, толкает западных лидеров к жесткой реакции. Но кроме жесткости риторики они ничего пока не могут предложить».

• Возбуждения уголовного дела продолжают требовать сторонники политика. «Навальный впал в кому в России. И расследовать, почему он впал в кому, и кто его отравил, должны в России. И не потому что этого Ангела Меркель потребовала или санкции против «Северного потока—2» могут ввести, а потому что это покушение на убийство политика в России», — заявила Любовь Соболь.

БЕЛОРУССИЯ

• В Минске пропали трое представителей Координационного совета оппозиции — свидетель видел, как Марию Колесникову неизвестные посадили в микроавтобус и увезли. Связь пропала также с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и с исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.

• Силовики отрицают причастность к задержанию.

• 5 сентября члена президиума КС Ольгу Ковалькову насильно вывезли в Польшу. «Это попытка сорвать работу Координационного совета, — заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. — Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу».

• «Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал неспособность действовать рационально, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Похищать надо менеджеров, которые организуют протест; при этом ни в коем случае нельзя трогать людей, являющихся его символами. Протест держится на эмоциях, а атака на символ эти эмоции лишь подхлестнет».

• Более 600 человек задержали силовики на воскресных акциях протеста в Белоруссии — в Минске они применили газ против демонстрантов.

• Людей на улицах Минска избивал не ОМОН, а группы одетых в гражданское людей с резиновыми дубинками, отмечает политолог Кирилл Рогов: «Мы можем констатировать своеобразную экспансию «гибридности» в силовых и репрессивных практиках «славянских диктатур от Бреста до Владивостока».

ГОЛОСОВАНИЕ

• Перенести единый день голосования с сентября на апрель, чтобы он приходился на школьные каникулы, предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

• Борьба с коронавирусом превратилась в инструмент по ограничению избирательных прав россиян, констатируют эксперты движения «Голос», проанализировав региональные кампании.

• 31% россиян готовы проголосовать за «Единую Россию», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, показал опрос «Левада-центра». 22% респондентов не пошли бы на выборы.

• «Тактика властей, очевидно, сменилась: просто не привлекать внимания к событию, потихоньку нагнать бюджетников на избирательные участки, как следует посчитать и объявить результат 70% за ЕдРо с присказкой «не нравится? — так вы же не голосовали», — пишет о предстоящих в конце недели региональных и местных выборах политолог Григорий Голосов.