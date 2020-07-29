Запрет на массовые мероприятия в Москве сохраняется до конца августа

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве продлен как минимум до конца августа, заявил мэр Сергей Собянин.

«Без всякого сомнения, необходимо обеспечить те санитарные ограничения, которые есть сегодня, и распространить их в дальнейшем. Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», — сказал он на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической ситуации, передает «Интерфакс».

На этом совещании Владимир Путин предостерег от поспешной отмены карантинных ограничений, чтобы потом ситуация не ухудшилась и не пришлось вводить новые ограничения.

С 13 июля власти Москвы отменили почти все ограничения на работу бизнеса, учреждений спорта, культуры и парков, было разрешено открыться образовательным учреждениям. Но под запретом остались массовые мероприятия на открытом воздухе, в том числе политические.