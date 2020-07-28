UPD: Центральный районный суд Хабаровска арестовал Ростислава Буряка на восемь суток.

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В Хабаровске полицейские задержали водителя «Фургаломобиля» Ростислава Буряка. «Я ехал в ГИБДД, а меня на дороге остановили полицейские. Доставили в отдел для составления протокола о создании помех движению транспорта на митинге», — рассказал он «МБХ медиа».

Как сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, в протоколе сотрудники полиции указывают время и дату совершения правонарушения, в которые Буряк не присутствовал на протестных мероприятиях.

«Фургаломобилем» называют микроавтобус, расписанный лозунгами, в том числе, «Я/Мы — Сергей Фургал»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, заявил в Instagram, что.25 июля во время акции протеста полицейские изъяли у демонстрантов несколько ножей и топор. «У нас в субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на несанкционированную массовую акцию? Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», — сказал Дегтярев.

Акции протеста в Хабаровске проходят ежедневно с 11 июля. Причиной стали задержание и арест главы региона Сергея Фургала, а затем назначение врио губернатора Михаила Дегтярева.