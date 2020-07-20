Аббас Галлямов: Кремль пытался придумать что-то другое, но не смог

В ВЕРСИЮ ОБ АМЕРИКАНСКОМ СЛЕДЕ В ХАБАРОВСКЕ НЕ ПОВЕРИТ 80 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН

Итак, о митингах в Хабаровске федеральные каналы молчали на протяжении недели. Вчера они, наконец, разродились. Главным застрельщиком был вновь объявлен Госдеп. Многие ли поверят в эту версию?..

В августе-сентябре прошлого года Левада-центр проводил всероссийский опрос по поводу московских протестов. «Руку Запада» тогда в них усмотрели только 26 процентов респондентов. Ещё 26 предположило, что даже если это западное вмешательство было, оно «вряд ли на что-то повлияло». 32 же процента участников опроса заявило, что никакого вмешательства не было, а информация о нем - это не более, чем «попытка очернить участников протеста».

Судя по общей динамике рейтингов ситуация с тех пор изменилась не в пользу властей. Например, в момент проведения того опроса показатель одобрения деятельности Путина (не путать с электоральным рейтингом, который гораздо ниже), согласно данным Левады, составлял 68 процентов, сейчас он равняется 60. Уверенность в том, что страна движется в правильном направлении тогда выражало 49 процентов опрошенных, сейчас их заметно меньше половины - 43.

Так что от прошлогодних 26 процентов, веривших в «руку Запада», сейчас можно смело отнять ещё несколько процентов. К тому же, надо понимать, что в прошлом году речь шла о московском «хипстерском» протесте, а в этот раз на улицу вышел тот самый «глубинный народ». Понятно, что в американский след во втором случае поверить гораздо сложнее, чем в первом.

Недельная пауза, взятая Кремлем, свидетельствует о том, что Кремль все это понимает. Он пытался придумать что-то другое. Не смог.

Очевидно, что запас ходов, которые сейчас есть в распоряжении режима, исчерпан. Действовать оптимальным образом он уже не может.

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Очевидно, что никто специально организацией протестов в Хабаровске не занимается. Во всяком случае профессионалов там нет. Потому что если бы они были, то на вчерашнем митинге протестующие обязательно приняли бы обращение «К жителям российских регионов», в котором была бы расписана та несправедливая, «практически колониальная» политика в отношении российской глубинки, которую проводит федеральный центр. Все это сопровождалось бы звонкими и приятными уху среднего провинциала лозунгами вроде «Москва, хватит грабить Россию», «В глубинке тоже люди живут» и призывом поддержать хабаровский протест.

А потом бы еще нашелся кто-то, кто профессионально разогнал бы все это по основным региональным пабликам в социальных сетях.

Поскольку никто этого не сделал, все разговоры о том, что выступления хабаровчан организуются какими-то внешними силами, - это разговоры в пользу бедных. Никто там всерьез создать проблемы Кремлю не пытается. Это просто стихийное восстание людей — которых достала несправедливость, когда одним все, а другим ничего.

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