Кирилл Шулика: История Сафронова берет начало в СВР

Теперь утечки дает "разведывательное сообщество". Например, со ссылкой на него в ТАСС слили информацию о том, что герой публикации проекта чех Мартин Лариш - сотрудник чешских спецслужб. Подтверждения - фотографии в аккаунте Сафронова в соцсетях.

Тут уже куча сомнений возникает, например, в том, что дело Сафронова имеет долгую историю. Оно могло появиться, например, в результате мониторинга его аккаунтов. Тем более что никаких даже примерных обвинений в адрес журналистам не озвучено.

Прошла неделя и общественность знает только одно обстоятельство - Сафронов дружил с каким-то чехом, возможно, агентом спецслужб. А может и не агентом, черт его знает...

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