Илья Латыпов из Хабаровска: «Кормим голубей на площади»

В последние дни часто спрашивают (даже клиенты): как у вас там в Хабаровске сейчас? А происходит много чего интересного. Протесты продолжаются (по всему краю). Они не такие массовые, как было в прошедшую субботу, но от четырехсот до тысячи человек по вечерам собираются у дома правительства. Эти несанкционированные акции получили название "кормить голубей на площади", отчего начали плодиться мемы про разжиревших птиц (особенно активны в создании мемов почему-то комсомольчане, а не хабаровчане). Полицейское начальство, поразмыслив, решило, что люди, выходящие на массовые несанкционированные акции без масок, представляют опасность. И отдало приказ.... винтить? Задерживать? Разгонять? Нет. Отдало приказ симпатичным девушкам-сотрудницам полиции выйти на улицу и раздавать маски тем, кто без них. Логика начальства проста: приближающийся мужчина-полицейский ассоциируется с угрозой, а девушки - нет. Люди с благодарностью у них берут маски и говорят полиции спасибо. В субботу намечается общехабаровская кормежка голубей.

Параллельно представительница Хабаровского края в Совете Федерации ставит серьезные вопросы перед властью. В частности, уже более полугода нет возможности получить доступ к сидящему в СИЗО человеку, на основании показаний которого и строится все обвинение Фургалу. По слухам, он болен раком и ослеп. На запросы о встрече с ним никаких ответов просто нет - игнор. Плюс у Фургала какие-то проблемы начались со здоровьем. То, что эта информация звучит в Совете Федерации, хабаровчан очень ободряет - есть ощущение того, что выстраивается общая линия на защиту права выбора жителей края. Кто полностью из этого выпадают? Мэр города (единоросс) и полпред президента на ДВ (угадайте, какая партия). Самый популярный вопрос в хабаровских инстаграммных пабликах - "когда выборы мэра"?

В общем, обстановка довольно мирная и доброжелательная. Враждебность нагнетают федеральные сми и сайты - протест куплен, это все братки из 90-х организовали поддержку своему уголовному авторитету, работа западных политтехнологов и так далее. Особенно большое разочарование в Хабаровске постигло местные телеканалы. Представляете - местные телеканалы практически никак не освещают протесты, дав слово только... мэру и полпреду :))) Никаких вам картинок с улицы, интервью с населением и так далее. Вот это молчание или ложь федеральных и местных сми для многих ранее лояльных к власти людей стало откровением и сильнейшей антиправительственной пропагандой - никаких врагов не нужно.

Да, иногда возникают перепалки и поиски провокаторов - ожесточенного противостояния не хочет никто, ни местная власть, ни сами протестующие. Пару дней назад в местных пабликах было много раздражения из-за того, что народ на площади шумел и жал клаксоны автомобилей и после 22.00. В итоге 15 июля, если не ошибаюсь, в 22.00 все успокоились и быстро стали расходиться. И это как-то очень и очень симпатично и не по-российски тепло. И это даже разочаровывает многих людей, которые хотели бы жестких погромов и "даешь революцию" - но почему-то руками хабаровчан, а не своими... Такие пока что дела на сегодняшний момент.

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