Константин Сонин: Лето паразита

Ужасные видео из Минска. Полиция избивает детей и молодежь, защищая сошедшего с ума диктатора. Никакого смысла в этом нет — год остался сидеть Лукашенко, или пять — этот год или пять лет будут состоять из посадок (в тюрьме сидит несколько кандидатов в президенты) и избиений на улицах. Никакого шанса на то, что он вернет себе популярность — и ему не придется держать людей в тюрьме и избивать прохожих — никакого шанса на это нет. Можно победить оппозицию, но нельзя победить старость.

Таких случаев в истории — чтобы старый, непопулярный диктатор стал снова популярным — по-моему, не было. Если Лукашенко чего и добился в первые десять лет, он все похоронил в последние. Идиотская реакция на коронавирус добила остатки популярности — если приходится сажать оппонентов в тюрьму, это верный признак, что никакой популярности нет. Бывали диктаторы, которые начинали с избиений, тюрем и расстрелов и потом все «успокаивали», но на этой стадии — после двадцати пяти лет у власти — уже не бывает. Надеюсь, это понимают и минские силовики — и избавятся от урода до того, как он прикажет не избивать граждан, а стрелять в них.

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