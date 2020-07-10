Нидерланды подадут иск в ЕСПЧ против России из-за MH17

Нидерланды подадут в Европейский суд по правам человека иск против России в связи с крушением в 2014 году лайнера рейса MH17. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Подавая иск, Нидерланды поддерживают всех жертв MH17 и их ближайших родственников, говорится в сообщении.

«Достижение справедливости для 298 жертв уничтожения рейса MH17 является и останется высшим приоритетом правительства, — сказал министр иностранных дел Стеф Блок. — Делая этот шаг сегодня — передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, поддерживая заявления родственников — мы приближаемся к этой цели».

В мае 2018 года следствие в Нидерландах представило выводы, согласно которым разбившийся в июле 2014 года на востоке Украины Boeing авиакомпании Malaysia Airlines был сбит из зенитного комплекса «Бук», который принадлежал российским Вооруженным силам. В Москве обвинения отвергают.

