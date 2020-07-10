В Минобороны заявили об успешном ходе испытаний вакцины от коронавируса

У добровольцев, на которых испытывают вакцину от коронавируса, сформировался иммунитет, сообщили в Минобороны России.

«Данные, полученные специалистами, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19. В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается», — цитирует сообщение ведомства «КоммерсантЪ».

15 июля заканчивается срок нахождения в стационаре первой группы добровольцев, которые проверяли безопасность и переносимость вакцины. Их выпишут и вернут в места постоянной дислокации. 13 июля второй группе добровольцев введут второй компонент вакцины от коронавируса. «Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», — отметили в Минобороны.