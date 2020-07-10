Алексей Макаркин: Кумулятивный эффект обысков и арестов

Все эти действия были отложены до проведения голосования по поправкам, чтобы не вызывать негативной реакции у различных целевых аудиторий. Арест Сергея Фургала был вопросом времени после ареста в прошлом году Сергея Мистрюкова, давнего делового партнера и, по версии следствия, подельника хабаровского губернатора. Поводом для ареста Ивана Сафронова могло быть не только раздражение по поводу его статей, но и желание ответить Чехии за памятник маршалу Коневу и «рициновое дело». Поэтому актуализировали старую информацию, которую собирали много лет, но дотянуть ее до уголовного дела, видимо, не удавалось. А других «чешских шпионов» в короткие сроки представить не удалось.

Наконец, обыски у активистов «Открытой России» - это продолжение хорошо известного курса на купирование любых намеков на неконтролируемую уличную общественную активность, подобную перестроечной. Опыт Михаила Горбачева, позволившему людям выходить на улицы, расценивается российской властью как крайне неудачный. К тому же протестные настроения в крупнейших городах весьма высоки, хотя и различны – поэтому еще в карантинный период арестовали еще недавно лояльного левого политика Николая Платошкина, призывавшего выходить на пикеты до голосования.

Однако одновременность всех этих арестов и обысков создает кумулятивный эффект – они воспринимаются в публичном пространстве как звенья одной цепи, вне зависимости от мотивов конкретных игроков и степени консенсусности принимаемых решений. Причем затрагивается все большее число интересов. Добавим к этому и историю с лишенным сана схиигуменом Сергием, который дополняет свой «православный сталинизм» и антисемитизм протестной риторикой – например, осуждением убийства собровцами в Екатеринбурге при попытке задержания «похитителя обоев» Владимира Таушанкова. А духовные чада и симпатизанты продолжают его поддерживать – примером является визит в уральский монастырь Марии Шукшиной. Внутри церкви позиции Сергия существенно слабее, чем это можно показаться внешней аудитории – но фактор VIP-персон повышает общественный интерес к его поступкам.

Все недовольные объединиться не могут – трудно представить себе на одном митинге, к примеру, Владимира Жириновского и Петра Верзилова. А сторонники европейского пути развития России несовместимы с конспирологами, пророчествующих всеобщее чипирование перед концом света. Но нарастание недовольства в различных аудиториях является вполне очевидным фактом, особенно значимым в условиях невысоких нефтяных цен и связанной с ним ограниченностью ресурсов.

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