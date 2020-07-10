В Хабаровске двое депутатов от ЛДПР арестованы, у пяти прошли обыски

Двое депутатов Законодательной думы Хабаровского края арестованы по подозрению в мошенничестве. Речь идет о Сергее Кузнецове и Дмитрии Козлове, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Первый заместитель председателя регионального парламента Сергей Зюбр сообщил также, что после задержания губернатора Сергея Фургала представители правоохранительных органов провели обыски у пяти членов фракции ЛДПР.

Ранее СМИ сообщали, что задержание депутатов может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении Фургала, которого подозревают в организации убийства и покушении на убийство.