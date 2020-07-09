Из-за комы в 2018 году Верзилову проводят психолого-психиатрическую экспертизу

По требованию Следственного комитета издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу по делу о неуведомлении о канадском паспорте. Необходимость обследования обосновали тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году.

«Просто прекрасно! Поскольку спецслужбы отравили меня, пытаясь убить, в 2018 году — СК сейчас везет меня на судебно-психиатрическую экспертизу моей вменяемости после отравления. За два года ни СК, ни МВД не продвинулись в расследовании покушения на мое убийство ни на каплю», — отметил Верзилов в Twitter.

Ранее против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве из-за наличия канадского паспорта. За последнее время у него прошло уже 8 обысков.