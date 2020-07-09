Федор Крашенинников: Про Фургала

Мне кажется, это очень четкое послание на старте нового электорального цикла

1) Губернатором может быть только тот, кого согласовал Кремль.

2) Все остальные допущенные к выборам персонажи — потенциальные арестанты, особенно в случае своей победы.

3) Даже если победит не тот, кто нужен, хуже в итоге будет только ему.

4) Не мытьем, так катаньем губернатором станет тот, кто нужен.

В том, что губернатором региона стал такой персонаж как Фургал, виноваты не избиратели, а те, кто создал эту ушлепочную систему, при которой выбирать можно только между плохими вариантами.

Виноват Фургал или нет — я не знаю, но боюсь, что если бы на него не было компромата, его бы даже к выборам не допустили.

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