Ксения Ларина: Догнали Португалию

Принятие новой конституции 1933 года в Португалии позволило фашистской диктатуре править ещё 40 лет. Это был самый долгий в истории Европы диктаторский режим.

Имитация «всенародного обсуждения» с последующим голосованием «пакетом» за все статьи, с изощренными формами фальсификации (полмиллиона голосов тех, кто не пришёл на участки, было признано голосами «за») — и вот тебе «Новое государство» с опорой на патриотизм, Бога и семейные ценности.

Салазару очень «повезло» с народом — почти половина населения страны в годы его утверждения во власти было неграмотным, что его устраивало. «Я считаю более важным делом создание элиты, чем обучение народа чтению», — говорил он. Будучи сам человеком образованным и респектабельным, он с недоверием относился к просвещению и образованию народа, не любил иностранцев и их инвестиции в экономику, делал ставку на «импортозамещение».

Салазар никогда не был женат, вернее, был «женат» на Португалии).

Все годы его правления в стране действовала жесточайшая цензура и репрессивные законы (около 30 тысяч человек, а может и гораздо больше, стали жертвами репрессий за инакомыслие). Политическое поле было намертво зачищено — никаких конкурентов и никакой оппозиции. Одна партия — «Национальный̆ союз». Запрет на забастовки (за нарушение — тюремное заключение).

В 1968 году у Салазара случился инсульт (ему было 79 лет), он рухнул прямо в кабинете, но диктатура не рухнула: боясь потерять власть, кормушку и свободу, окружение диктатора до самой его смерти создавало миф о его дееспособности и даже не сообщило ему об отставке. Говорят, что для него специально печатали ежедневную газету в единственном экземпляре, которая живописала успехи и подвиги португальского государства и в которой не было никаких плохих новостей. Он умер в 1970-м. Диктатура же продолжала жить и держать страну в узде вплоть до антифашистской «революции гвоздик» 1974 года, осуществлённой военными.

В 2007 году в Португалии, как и во многих странах (и в России), тоже проходило всенародное голосование «Имя Португалии» (или «Великий португалец»), когда народ выбирал своего самого выдающегося исторического деятеля. Угадайте, кого выбрало большинство португальцев? Да, именно так(

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