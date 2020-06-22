Антон Долин: Дело Серебренникова

То, что происходит сегодня с бесконечным, абсурдным, изуверским процессом по делу «Седьмой студии», достигло кульминации: прокуратура требует жесточайших реальных сроков для Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум.

Мы переживаем крупную, отнюдь не локальную трагедию. Причем не только трагедию четырех талантливых людей, которых ломают об колено, назначая козлами отпущения за несовершенства системы госфинансирования культуры, но и трагедию всего так называемого «гражданского общества», чей совокупный крик не может даже на миллиметр сдвинуть чашу (испорченных) весов в сторону милосердия и здравого смысла.

Есть маленькая надежда, что в момент вынесения приговора трагедия окажется дурной комедией — сроки будут условными или обвиняемые будут оправданы… кто его знает, что там за сценарий написан. Но эта надежда маленькая. Впрочем, даже в этом случае будет так же противно. Просто чуть менее страшно.

Мне кажется важным сказать: Кирилл Серебренников (а он по-прежнему центральная фигура процесса, остальные страдают за причастность к затеянному им прекрасному делу) — человек колоссального, уникального таланта. Тот, кем страна обязана гордиться. Нет, я не считаю, что за талант нужно прощать преступления, но уверен, что преступлений Кирилл и его товарищи не совершали, а талант — главная причина, по которой на них набросились с явной целью унизить, раздавить, уничтожить. Нет, я не способен это доказать, но мы и не в суде.

Всё происходящее — самый яркий за 20 лет путинизма показатель отношения этой власти к культуре. Поэтому фигуранты этого дела и участники (возможно, статисты) трагедии — мы все.

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