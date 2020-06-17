Борис Вишневский: Туннель к Путину

Последняя новость: всех, входящих к Путину в его резиденции в Ново-Огарево, будут пропускать через специальный «дезинфекционный туннель».

Чтобы ни один вирус не попал на президента, который очень бережно относится к своему здоровью (говорят, тех, кому 12 июня Путин вручал звезды Героев Труда, две недели выдерживали в карантине).

1 мая Песков уверял, что охрана здоровья президента «на максимальном уровне».

Видимо, сочтено недостаточно максимальным.

Это граждане должны ходить на работу, ездить в метро и автобусе, посещать магазины и аптеки без всяких «туннелей». На них не напасешься.

Президент, забившийся в бункер и отделенный в «чистой зоне» от «грязного мира» еще и дезинфекционным туннелем — это такой символ построенной «вертикали», что нагляднее не придумаешь.

И наглядно показывающий, какова цена заявлениям о «спаде» и «нижней точке» — если именно в этот момент устанавливают туннель к Путину.

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