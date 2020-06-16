Илья Ковалев: История заразившегося медика и департамента здравоохранения Москвы

Мне кажется, это была самая жуткая ночь в моей жизни.

Вчера вечером появилась сильная головная боль, и температура поднялась до 37,2. Плюс появилась сильная заложенность носа. Подцепил бактерию, подумал я.

Сегодня и завтра у меня последние смены в реанимации. После чего я хотел в конце недели сдать PCR тест (мазок) и тест на антитела. Если они отрицательные — поехать к маме на ее день рождения.

Она очень ждала.

Головная боль становилась все жестче. В 5 утра я попытался заснуть. Начало дико лихорадить. Температура скакала между 38,0 и 38,5.

Несколько раз просыпался от того, что слышал свой стон от сумасшедшей головной боли.

Так плохо мне не было еще никогда..

Все еще надеясь, что у меня бактериальная причина, попросил друга купить антибиотик широкого спектра.

К обеду стало невмоготу. Вызвал скорую, предупредив, что я проводил последнее время в красной зоне. И соответственно предоставляю собой угрозу.

Скорая приехала сравнительно быстро.

Померили температуру. 38.

Сатурация, как-то странно, скакала: при вдохе 96, при выдохе — 93.

«Это китайский пульсоксиметр, не обращайте на него внимания. Я вас вижу — у вас все хорошо», — сказал фельдшер. Я поставил его на другой палец — та же история.

— Может, тогда мы сделаем мазок (PCR тест)? — предложил я.

— Не, мы тесты не делаем. А зачем вам это?

— И какой диагноз напишем?

— У вас же нос забит? значит, это острый синусит. Станет хуже — вызывайте нас еще раз. Всего хорошего.

Уехал. Головная боль стала еще жестче. Температура поднялась до 38,6. Жестко лихорадит.

Победили COVID+, че.

Зато статистика хорошая. Плато у нас.

п.с. Думаю, как теперь сдать платный тест. Пока даже не гуглил — не до этого.

Репост приветствуется. Вдруг департаменту здравоохранения станет стыдно, и сделают все-таки тест бесплатно.

***

Следующий пост посвящается депздраву Москвы за оперативную реакцию.

Им действительно стало стыдно от моего поста, и они отреагировали на него.

Когда вчерашний пост собрал 400+ лайков, они начали интенсивно звонить. Думаете, звонить мне с целью извиниться и привезти тест? Не совсем так.

Температура к вечеру поднялась до 38,9. Парацетамол 1000мг сбивает ее где-то на 1,5 часа, а потом все возвращается вновь.

Вот как раз после парацетамола мне и комменты читать получалось и как-то реагировать на смс. А их вечером стало очень много. И все определенного характера.

Дело в том, что депздрав начал обрывать телефоны заведующих отделениями больницы и других хороших лиц, чтоб они повлияли на меня, и я удалил пост.

Не с целью сделать мне тестирование или измерить сатурацию нормальным прибором, а с целью старой доброй цензуры — не освещать их действия, как они обеспечивают статистику «окончания эпидемии в Москве».

Слава Богу за потрясающих медиков больницы, которые сразу включились в мою проблему: и составление схемы лечения, и переживание за мое состояние, и которые занимаются моим случаем.

Слава Богу за потрясающих друзей, которые организовали доставку теста-экспресс..

Спасибо Богу за удивительных интернет-френдов, которые решили помочь и с тестами, и с закупкой лекарств.

А депздрав тоже хочется похвалить за оперативную реакцию и наличие чувства стыда.

Естественно, я пост не удалил. У меня, слава богу, есть друзья, которые включились в мою проблему и помогли. Есть медики, которые включились в процесс моего лечения и контроля за моей ситуацией.

А есть тысячи бабушек в Москве, к которым также приезжала скорая и которым, с целью не портить статистику, не сделали теста, порекомендовали пить больше воды и сидеть больше дома.

Вот чтоб за это стало стыдно депздраву, я не удалил пост. Извините, ребята, за отсутствие сотрудничества.

И да. Вы могли без проблем взять мой номер телефона в скорой помощи и попытаться связаться со мной напрямую. Что вам помешало это сделать?

Но если серьезно. У меня уже действительно нет никаких сил отвечать на звонки. Извините.

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